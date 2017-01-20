Вскоре проблемы с ливнёвками, высокими бордюрами на пешеходных переходах и неудобными съездами на улицах Керчи будут решены. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава администрации города Владимир Подлипенцев.

В ближайшее время подрядная организация, укладывающая асфальт по федеральной трассе начнет устранение неполадок, допущенных в ходе ремонта. Об этом сообщил начальник управления единого заказчика Вадим Стригунов.

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«Работы связаны не только с ливневками на автовокзале, Генерала Петрова и в районе улицы Левищева, но и с установкой пандусов, съездов и высоким уровнем бордюров в местах пешеходных переходов», — сообщает начальник управления единого заказчика Вадим Стригунов.

Он акцентировал, что все эти замечания должны быть учтены подрядной организацией и выполнены для комфорта наших жителей.

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