Недостроенный путепровод над улицей Буденного не будут достраивать

В редакцию КерчьИНФО жители неоднократно присылаю вопросы о том, что будет с недостроенным путепроводом, который пересекает улицу Буденного? Некоторые считают, что его достроят, и сделают началом эстакады, однако это не так. Журналисты КерчьИНФО нашли ответ на этот вопрос.

Как рассказал замглавы Администрации Роман КИРИЧЕНКО, официально объект называется – «Строительство развязки в двух уровнях с реконструкцией путепровода по шоссе Героев Сталинграда»: «Почему реконструкция? Это чисто технические вопросы. Если бы было (указано – прим.ред.) строительство, то пришлось нам бы самим демонтировать, если реконструкция ведётся, то мы отдаём объект под реконструкцию и его демонтируют».

Мост не останется, поскольку он не выдержит будущие транспортные нагрузки (по словам Романа КИРИЧЕНКО, у путепровода очень слабые сваи).

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В сентябре объект включили в Федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма. В первой половине года планируется выделение средств на проект, возможно, что во второй половине 2018-ого или в 2019 году начнутся непосредственно строительно-монтажные работы.



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