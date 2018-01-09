Недра Крыма выставят на аукцион

В Госдуму внесен законопроект об особенностях регулирования пользования недр полуострова. Внести такой законопроект поручил Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Несколько участков недр акватории Крыма находятся в нераспределенном фонде. Лицензии на них были выданы официальными органами Украины.

Суть законопроекта такова – по результатам аукциона Правительство России принимает решение по предоставлению право на пользование недр полуострова.

«Принятие законопроекта позволит урегулировать вопрос предоставления права пользования участками недр, расположенными в Чёрном и Азовском морях, по решению Правительства России, принятому по результатам проведения аукционов на право пользования такими участками недр», – сообщается на сайте правительство России.

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Из за небольших запасов шельф Крыма не пользуется особым спросом у российских добывающих компаний. Из за санкция разбежались и зарубежные. Потому предлагается привлечь компании,которым запрещено работать на российском шельфе.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 26 декабря 2017 года.

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