Неизвестные «красоты» Чокрака: озеро погрязло в мусоре

Журналисты сайта KerchINFO.com на днях побывали на грязелечебном озере Чокрак, куда в ближайшее время на отдых начнут съезжаться керчане и туристы Крыма. О том, как «ухаживают» за государственным заказником, читайте в нашем материале.

Особо охраняемая природная территория. Что это означает? Это — участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Т.е. За ними следят, ухаживают и охраняют. Да? Наверное, хочется верить…

Все дело в том, что озеро Чокрак — это и есть особо охраняемая природная территория. Это — государственный природный заказник, площадью 1000 га. Вся эта информация указана на табличке, расположенной около самого озера. А еще на этой табличке указана информация о том, что охранные обязательства на этой территории ГАУ «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым». Это так для общего развития…

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Дело в том, что видимо вся деятельность по охране государственного заказника и сводится к поддержанию в порядке стенда с информацией, дабы каждый знал, где он сейчас находится и под чьим надзором данная территория.

Ведь без этой таблички можно и не разобраться где ты находишься: в государственном природном заказнике или на территории свалки. Хотелось бы сказать, что таким горам мусора «глаз радуется», но язык не поворачивается. Уж больно грустно это выглядит.

Да, не спорим, территория большая, да и люди у нас не имеют привычки убирать за собой. Утилизировать отходы сейчас не выгодно. Причем никому: ни государству, ни частным лицам. Тем не менее, посмотрите на фотографии, представленные ниже. Ведь мы далеко не ходили, это все на поверхности. Должно ли грязелечебное озеро быть в таком состоянии?



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