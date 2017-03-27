Неизвестный сбил пешехода у «Фреша»

Вечером в воскресенье водитель совершил наезд на пешехода у супермаркета «Фреш». Пострадавший получил переломы и ушибы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
26 марта 2017 года в 21:20 на парковке около супермаркета «Фреш», который находится по адресу ул. Ворошилова 2, водитель сбил пешехода. Последний находился на тротуаре у выше указанного магазина.
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Отметим, что водитель и автомобиль не установлены, поскольку виновник скрылся с места происшествия.
В результате случившегося, пострадавший получил перелом обеих костей правой голени со смещением и ушибленную рану лица.