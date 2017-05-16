Нелегальные парковки в зоне пляжей: а кто все-таки виноват?

В социальных сетях и на форумах интернета все чаще появляются негативные отзывы, касающиеся Минэкологии Крыма. Проблема состоит в том, что для туристов, отдыхающих «дикарем», перестали быть доступны многие полюбившиеся зоны отдыха, в том числе и заповедные.

Так, пользователь форума «ЖЖ» (livejournal, – прим. ред.), Сергей АНАШКЕВИЧ, путешественник, написавший внушительный объем материалов касательно туризма в Крыму, отмечает, что в плане общественного доступа к некоторым частям Крыма, стало совсем худо.

В своем материале он отмечает, что, в частности автотуристы, теперь рискуют «влететь» на серьезные деньги, из-за своей неосведомленности. Ведь незнание законов от ответственности не освобождает.

Проблема 500-метровой зоны возле пляжей, на которой запрещено размещать автомобили, стоит давно и остро. Штрафы за такие парковки начисляются, но государство не потрудилось создать «специально оборудованные места» для легального размещения авто. Получается, что человек, желающий отдохнуть летом в Крыму на собственном автомобиле, вынужден нарушать закон, наверняка сам того не желая.

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Керчь не осталась в стороне от этой проблемы. В частности – Караларский заповедник – Генеральские пляжи. Красивейшее место, давно облюбованное туристами. И да, это место показательно тем, что кроме как на машине, туда особо и не доберешься (вряд ли турист с материковой части России поедет в Крым на велосипеде). Прошлым летом на Караларе вспыхивали «сражения» между инспекторами Минэкологии и туристами. Причем зачастую, жалко было именно инспекторов, поскольку на резонные вопросы туристов, касательно табличек и зон легальной парковки авто, ответить им было нечем. А штрафовать надо, поскольку налицо явное нарушение закона.

Сами инспекторы отмечают, что зачастую им просто приходится фиксировать нелегальные стоянки и передавать данные в ГИБДД, поскольку для вынесения штрафа требуются паспортные данные нарушителя, а предоставлять их добровольно люди практически всегда отказываются.

По факту получается, что и та и другая сторона по-своему права. И с точки зрения законодательства, и с точки зрения людей. И смогут ли власти побороть эту проблему, или Крым будет терять туристов, – покажет время.

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