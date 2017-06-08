Необычные фото Керченского моста из Павловской бухты

В Керчи мост в Крым видно практически с каждой точки вблизи моря. Он уже успел стать одной из главных достопримечательностей города.

Редакция KerchINFO.com часто радует читателей фотографиями Керченского моста с разных смотровых площадок. На этот раз вашему вниманию предлагаем изображения моста в Крым из редкого места, о котором не знают даже многие местные жители — Павловская бухта.

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Павловская бухта — пейзажное место, которое расположено под холмами крепости «Керчь». Уютная бухта, которая, как правило, совсем немноголюдная, так как к ней не ходят маршрутные такси, а вблизи нет большого количество жилых домов.

Напомним, автомобильную часть Керченского моста будет введён в эксплуатацию в декабре 2018 года, а его железнодорожная часть начнёт работать ровно через год — в декабре 2019 года.

Керченский мост фото из Павловской бухты

Керченский мост со смотровой площадки

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