Необычные и забавные традиции празднования Пасхи

Пасха – один из древнейших христианских праздников. И его празднование, довольно канонично. Однако существует ряд стран, где традиции празднования Воскресения Христова мягко скажем необычны. И сайт КерчьИНФО предлагает вам ознакомится с ними.

В Чехии существует весьма своеобразный обычай. Там, на Пасху, принято бить женщин хлыстом. Не пугайтесь, не в прямом смысле. Суть обычая состоит в том, что мужчины приобретают специальный пасхальный хлыст, которым «бьют» понравившуюся женщину. В обмен на удар мужчины получают пасхальное яйцо. Но на этом история не заканчивается. Все дело в том, что на следующий день женщины, которых «избили» накануне, обливают мужчин холодной водой. Статус-кво, как ни крутите.

От жестокости наигранной – к жестокости реальной. Перенесемся на Кипр. Там существует традиция, согласно которой молодые мальчишки должны оббежать город и найти древесину для «коммунального» костра. Район, в котором костер будет полыхать ярче всего – становится победителем. Жестокость состоит в том, что запасы дерева весьма ограничены, поэтому нередко из-за дерева нередко возникают потасовки. Да и сами костры зачастую разгораются так, что требуется вмешательство пожарных, чтобы потушить их.

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Из Европы перенесемся на некоторое время на Бермуды. У жителей островов существует довольно красивый обычай. Они, олицетворяя воскресение Христа, запускают в небо специальных пасхальных воздушных змеев. Над созданием таких змеев жители Бермуд порой трудятся не одну неделю. Авторам самых лучших змеей в конце дня раздаются награды, а сами змеи убираются, поскольку нет смысла запускать их повторно, т.к. суть мероприятия в том, чтобы собрать змея собственноручно.

А вот в итальянской Флоренции Пасха проходит поистине зажигательно. В ходе церемонии празднования, священный огонь помещается на свечу, и везется на специальной телеге (которая используется уже на протяжении трех сотен лет) через город. Прибыв до конечного пункта, священный огонь несется на соборную площадь. В это время, телега загружается фейерверками. По окончании загрузки на телегу устанавливают фитиль в виде голубя. Затем этого голубя поджигает кардинал, и все собравшиеся в течении получаса наблюдают гигантский салют. Существует поверие, что если все прошло по плану, то год будет урожайным.

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Пойдем на север – в Норвегию, Данию и Финляндию. Там традиции тоже весьма своеобразны, хоть и не столь динамичны. В Норвегии, к примеру, весь смысл пасхальных празднеств состоит в том, чтобы посмотреть или почитать что-нибудь мистически-детективное, про убийства, например. Многие норвежские телеканалы специально планируют свой эфир так, чтобы с самого утра транслировать криминал или мистику.

Но это, как говориться, полбеды. Все дело в том, что в предпасхальную неделю в Норвегии закрывается все. В смысле вообще все. Никто не ходит на работу, на учебу. Исключением становятся продуктовые магазины, которые открываются накануне Пасхи. Так что если вы не успели запастись продуктами – у вас проблемы.

В Дании все менее кардинально. Датские традиции празднования Пасхи чем-то схожи с празднованием Хелоуина. Те же костюмы, те же конфеты, те же детишки. Различие лишь в том, что дети, получив гостинцы, тоже должны сделать подарок хозяину дома. Обычно это раскрашенная ветвь ивы, в качестве благодарности за подарки.

Говоря о Финляндии – так там вообще сплошная гармония и философское созерцание. Причем созерцание в прямом смысле. Да-да, в Финляндии на Пасху принято смотреть, как растет трава. И все. Ну, практически, ведь когда трава подрастает, ее украшают раскрашенными яйцами или пасхальными бумажными зайчиками.

Перенесемся в центральную Европу. А точнее – в Польшу. У поляков есть традиция украшать пасхальный стол довольно специфичным блюдом, которое называется «масло ягненка». Собственно, это и есть ягненок, просто он сделан целиком из масла. Раньше фигура вырезалась вручную, в последнее же время, можно приобрести специальные формочки, которые набирают популярность с каждым годом. Обычай символизирует приход весны.

Вот, пожалуй и все обычаи, которые показались необычными нам, и пользователям рунета. Надеемся, они вас позабавили. Редакция КерчьИНФО поздравляет всех читателей с праздником!



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