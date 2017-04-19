Непогода в Керчи: переправа стоит 12 часов

Вчера, 18 апреля в 21:50, стало известно, что Керченская паромная переправа остановила движение судов.

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий!», — отметили в пресс-службе ООО «Морская дирекция».

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Состоянием на 9:30 утра сегодня, 19 апреля, функционирование порта все ещё приостановлено.

Напомним, что накануне МЧС предупреждало о существенном ухудшении погодных условий в виде сильного ветра и выпаденя осадков.

Обновлено: состоянием на 11:00 была произведена попытка пробного рейса, после которого регулярные паромы так и не пустили.



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