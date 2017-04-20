Непогода в Крыму: фруктовые деревья не пострадали

В прошедшие несколько дней на полуостров вернулась зима. Резкое снижение температуры, ледяной ветер и даже срывающийся снег представляли угрозу для плодово—ягодных культур Крыма.
Однако все обошлось. Как сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей РЮМШИН, урон, нанесенный растениям из—за непогоды, незначителен, передает РИА Крым.
Читайте: Керчь продолжит штормить
Все дело в том, что часть плодовых деревьев уже отцвели, а часть – еще не зацвели, так что ущерба практически нет, –отметил министр.
Напомним, из—за прохождения по территории Крыма южного циклона, на полуострове объявлено штормовое предупреждение еще на два дня – 20 и 21 апреля. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: