Непогода в Крыму: фруктовые деревья не пострадали

В прошедшие несколько дней на полуостров вернулась зима. Резкое снижение температуры, ледяной ветер и даже срывающийся снег представляли угрозу для плодово—ягодных культур Крыма.

Однако все обошлось. Как сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей РЮМШИН, урон, нанесенный растениям из—за непогоды, незначителен, передает РИА Крым.

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Все дело в том, что часть плодовых деревьев уже отцвели, а часть – еще не зацвели, так что ущерба практически нет, –отметил министр.

Напомним, из—за прохождения по территории Крыма южного циклона, на полуострове объявлено штормовое предупреждение еще на два дня – 20 и 21 апреля. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

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