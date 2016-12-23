лебеди утки пляж сморжевского

Керчане продолжают любоваться зимним морским прибоем на берегу Сморжевского пляжа.

Своими фотографиями с редакцией KerchINFO.com делится наша читательница — Людмила Бахарева.

Зимой, как и в любое другое время года, тропа к морю в Керчи не зарастает. Жители города регулярно стукаются к манящему прибрежью, чтобы побыть наедине с природой, наполнить легкие свежестью бриза и, конечно же, покормить лебедей.
На Сморжевском пляже лебедей становится все больше, люди практически приручили этих прекрасных птиц.

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«На пляже Сморжевского всех видов птиц, особенно лебедей стало значительно больше — появился молодняк с коричневатым оперением. Желающих покормить и полюбоваться на грациозных птиц — непрекращающийся поток… И это — радует!», — рассказывает Людмила.

Как замечательно, что даже в холодный период в нашем городе можно найти место для того, чтобы согреть душу.

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лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
лебеди утки пляж сморжевского
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