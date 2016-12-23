Керчане продолжают любоваться зимним морским прибоем на берегу Сморжевского пляжа.

Своими фотографиями с редакцией KerchINFO.com делится наша читательница — Людмила Бахарева.

Зимой, как и в любое другое время года, тропа к морю в Керчи не зарастает. Жители города регулярно стукаются к манящему прибрежью, чтобы побыть наедине с природой, наполнить легкие свежестью бриза и, конечно же, покормить лебедей.

На Сморжевском пляже лебедей становится все больше, люди практически приручили этих прекрасных птиц.

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«На пляже Сморжевского всех видов птиц, особенно лебедей стало значительно больше — появился молодняк с коричневатым оперением. Желающих покормить и полюбоваться на грациозных птиц — непрекращающийся поток… И это — радует!», — рассказывает Людмила.

Как замечательно, что даже в холодный период в нашем городе можно найти место для того, чтобы согреть душу.

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