Неповторимое утро в Приморском парке (фото)

Несмотря на то, что на календаре уже к концу подходит сентябрь, керченская погода остается летней. Так как днем жители и гости города прячутся от жарких солнечных лучей, то наслаждаться последними теплыми деньками удается либо утром, либо вечером.

Утренний парк прекрасен. Утренний парк в сентябре прекрасен вдвойне.

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Пастухи из близ расположенного частного сектора выводят на прогулку коз, на полевых цветах блестит роса, у подножья крутого склона совершенно бесшумно расположилась морская гладь.

Сегодняшнее утро в Приморском парке Керчи выдалось туманным. Вдалеке совсем не разглядеть противоположного берега, хотя это можно без труда делать в ясную погоду.

Некоторые, пользуясь утренней прохладой и безлюдным берегом, купаются в море.

Фото: Людмила Бахарева

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