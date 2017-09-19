Неповторимое утро в Приморском парке (фото)

Несмотря на то, что на календаре уже к концу подходит сентябрь, керченская погода остается летней. Так как днем жители и гости города прячутся от жарких солнечных лучей, то наслаждаться последними теплыми деньками удается либо утром, либо вечером.
Утренний парк прекрасен. Утренний парк в сентябре прекрасен вдвойне.
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Пастухи из близ расположенного частного сектора выводят на прогулку коз, на полевых цветах блестит роса, у подножья крутого склона совершенно бесшумно расположилась морская гладь.
Сегодняшнее утро в Приморском парке Керчи выдалось туманным. Вдалеке совсем не разглядеть противоположного берега, хотя это можно без труда делать в ясную погоду.
Некоторые, пользуясь утренней прохладой и безлюдным берегом, купаются в море.
Фото: Людмила Бахарева
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