Неповторимый керченский закат

Как часто вы видите красоту вокруг себя? Останавливаетесь в суете повседневных дел, чтобы увидеть красивый закат или полет птиц? Если редко, то очень зря. Ведь в ежедневных, неприглядных на первых взгляд вещах есть магия. Магия жизни.

Керчь. Маленький город, который для многих из нас кажется весьма обычным и неприглядным. Но на самом деле в нем есть множество удивительных вещей, которые могут сделать нас чуточку счастливее, если просто обратить на это внимание.

Например, закат. Неповторимый. Каждый раз новый. Новые краски, другие оттенки. На него можно смотреть вечность, думая о своем.

Фотографиями завораживающего керченского заката с редакцией KerchINFO.com поделился наш читатель — Виталий Ныжник.

Когда смотришь на закат, все проблемы кажутся мелочными и решаемыми. Все становится на свои места, жизнь кажется понятнее.

Дорогие керчане, останавливайтесь хоть бы на полминутки, любуйтесь этой красотой и жить станет легче!

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