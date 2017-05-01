Неповторимый Симеиз: путешествие керчанки

В нашем городе с богатой историей масса достопримечательностей. Однако, за пределами Керчи не менее всего удивительного и интересного.

Так, наша постоянная читательница Виктория Чебанюк делится яркими фотографиями со своего путешествия в посёлок Симеиз. Он расположен в 20 км от Ялты между курортами Алупка и Кацивели. Симеиз со всех сторон окружен горами: с севера возвышаются Крымские горы, на западе расположилась гора Кошка. У побережья есть и другие приметные скалы — Дива, Панеа, Крыло лебедя.

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Это провинциальный, но вместе с тем – эксцентричный курорт. Здесь удачно сочетаются красота дикой природы и изысканность архитектуры многочисленных вилл и коттеджей.

Лишь взглянув на фото, так и хочется натянуть кроссовки поудобнее, собрать рюкзак и отправиться в путешествий.

Дорогие читатели, если вы хотите, чтобы кадры ваших путешествий увидели тысячи людей, то обязательно присылайте их нам на почту admin@kerchinfo.com. И мы с удовольствием опубликуемих на сайте.

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