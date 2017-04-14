Неповторимый выпускной от студии «Ваш праздник»

Студия «Ваш праздник» предлагает керчанам устроить незабываемый выпускной. Это праздник запомнит не только дети, но и их родители!

Одно из самых волнительных и запоминающихся мероприятий в жизни каждого ребенка и, конечно же, его родителей – это выпускной. Этот праздник, безусловно, обозначает окончание определенного периода в жизни человека и начало следующего. Разумно, что каждому взрослому хочется, чтобы это время запомнилось ребенку ярким и красочным торжеством. Где провести по-настоящему волшебный выпускной? В Студии «Ваш Праздник»!!!

Программа «Золотой ключик или в поисках заколдованной азбуки» (для выпускников детского сада):

— интерактивная анимационная программа;

— зона для проведения мероприятия;

— танцевальные батлы;

— элементы аквагрима;

— мини шоу мыльных пузырей;

— фокусы и опыты;

-оригинальные дипломы!!!

Программа «Селфи Party» (для 4-х классов)

— Квест по территории Центра;

— интерактивная программа;

— зона для проведения мероприятия;

— дискотека;

— зажигательные танцевальные батлы;

— фокусы и опыты;

— оригинальные дипломы

Где: ЦРЛ «Гармония», ул. Горького, 2-В.

Телефон: +7-978-085-22-40



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