Неповторимый выпускной от студии «Ваш праздник»

Студия «Ваш праздник» предлагает керчанам устроить незабываемый выпускной. Это праздник запомнит не только дети, но и их родители!
Одно из самых волнительных и запоминающихся мероприятий в жизни каждого ребенка и, конечно же, его родителей – это выпускной. Этот праздник, безусловно, обозначает окончание определенного периода в жизни человека и начало следующего. Разумно, что каждому взрослому хочется, чтобы это время запомнилось ребенку ярким и красочным торжеством. Где провести по-настоящему волшебный выпускной? В Студии «Ваш Праздник»!!!
Программа «Золотой ключик или в поисках заколдованной азбуки» (для выпускников детского сада):
— интерактивная анимационная программа;
— зона для проведения мероприятия;
— танцевальные батлы;
— элементы аквагрима;
— мини шоу мыльных пузырей;
— фокусы и опыты;
-оригинальные дипломы!!!
Программа «Селфи Party» (для 4-х классов)
— Квест по территории Центра;
— интерактивная программа;
— зона для проведения мероприятия;
— дискотека;
— зажигательные танцевальные батлы;
— фокусы и опыты;
— оригинальные дипломы
Где: ЦРЛ «Гармония», ул. Горького, 2-В.
Телефон: +7-978-085-22-40