Несмотря на санкции: «Россети» заходит в Крым

Санкции, безусловно, мешают стремительному развитию крымского полуострова. Однако находятся все-таки серьезные холдинги, которые, не опасаясь санкций, заходят на рынок региона. Одной из таких может стать ПАО «Россети».

Крупнейшая в России и мире энергетическая компания «Россети» планируют стать ключевым акционером АО «Крымэнерго». Для развития актива госхолдинг получил из бюджета около 9 миллиардов рублей. Такую информацию, опираясь на личные источники, сообщает издание «Коммерсант».

Под личный контроль компания намерена взять все строящиеся и модернизируемые электросети полуострова. На данном этапе происходит подготовка необходимой документации.

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Предполагаемая доля участия федеральной компанией – 75%. В Минэнерго информации подтвердили, но в самом холдинге от комментариев воздерживаются.

Также издание сообщает, что в рамках ФЦП в первую очередь реконструируют «южный транзит» — ЛЭП 110 кВ вдоль Южного берега Крыма, также модернизируют противоаварийную автоматику.

Напомним, что лидер ПАО «Россети» Бударгин ранее признавал, что входить в крымский рынок – рискованно, но но подчеркивал, что «после того, как людей оставили без электричества, мы просто должны быть там».

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