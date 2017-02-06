О проблемах с электроэнергией в Керчи теперь можно сообщать с помощью SMS. Об этом сообщает пресс-центр ГУП РК «Крымэнерго».
Предприятию, которое является поставщиком электроэнергии на всем крымском полуострове можно будет сообщать о неисправностях на линиях с помощью SMS-сообщений.
Для того, чтобы оставить заявку в сообщении нужно обозначить город, улицу и номер дома, по которому имеются вопросы и вкратце описать проблему.
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Уведомление отсылать по номеру +7 978 993 69 51.
Предприятие отмечает, что стоимость такой услуги будет соответствовать тарифам оператора мобильной связи.
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