О проблемах с электроэнергией в Керчи теперь можно сообщать с помощью SMS. Об этом сообщает пресс-центр ГУП РК «Крымэнерго».

Предприятию, которое является поставщиком электроэнергии на всем крымском полуострове можно будет сообщать о неисправностях на линиях с помощью SMS-сообщений.

Для того, чтобы оставить заявку в сообщении нужно обозначить город, улицу и номер дома, по которому имеются вопросы и вкратце описать проблему.

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Уведомление отсылать по номеру +7 978 993 69 51.

Предприятие отмечает, что стоимость такой услуги будет соответствовать тарифам оператора мобильной связи.

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