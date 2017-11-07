Нетрезвому водителю может грозить три года тюрьмы

В МВД России разрабатывают законопроект об ужесточении ответственности за езду в нетрезвом виде. По мнению сотрудников ведомства, существующие меры не достаточны. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал глава МВД Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ.

По его словам, на фоне трагических случаев, когда по вине пьяных водителей погибали взрослые и дети, в 2015 году в действующее законодательство внесли поправки: за повторное управлением автомобилем в нетрезвом виде ввели уголовную ответственность — до двух лет лишения свободы. Однако, как отмечает глава МВД, этот срок назначают крайне редко: «У того, кто не в первый раз садится за руль нетрезвым, страх отсутствует – поскольку он не получает максимального наказания».

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Срок лишения свободы предлагают увеличить до трёх лет. В МВД отмечают, что этот вид преступлений перейдет в разряд средней тяжести и у суда будет больше полномочий налагать такую меру наказания. Законопроект уже поддержали Генпрокуратура и Следственный комитет, об ужесточении ответственности за повторное управление автотранспортом в нетрезвом виде.



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