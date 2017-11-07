«Невидимые» работы на строительстве дома для заливчан

Пресс-служба завода «Залив» прокомментировала процесс строительства дома для сотрудников предприятия. Однако, конкретная дата сдачи объекта не уточняется. Сейчас строительные бригады работают внутри здания, поэтому многие не видят текущий процесс.

В редакцию сайта КерчьИНФО прислали официальный ответ на запрос о ходе строительства дома для заливчан:

«В настоящее время привлеченные на стройку подрядные организации работают по прокладке вентиляции и дымовенных каналов, внутренних сетей газопровода, воды и канализации. По словам начальника отдела капитального строительства завода Мубариза МУСТАФАЕВА, завершаются работы по монтажу наружных сетей газоснабжения, в течение месяца ожидается поставка газовых котлов, плит, счетчиков газа и телеметрии, и после установки всего положенного оборудования дом будет готов к подаче газа», – говориться в сообщении.

Читайте: Дом для заливчан: успеют ли в срок?

Также, Мубариз МУСТАФАЕВ отмечает, что установка сетей газоснабжения – это очень важный этап в строительстве дома, поскольку именно от него сейчас зависят сроки начала всех внутренних отделочных работ (обои, натяжные потолки, линолеум и пр.), а значит и срок сдачи объекта. Весь необходимый материал уже приобретен. Остается дождаться подачи газа. После можно запустить отопление и начать отделку квартир.

Согласно официальной информации от руководителя пресс-службы завода Марины РОМАНИКИ, Сейчас действительно весь наибольший объем работ сосредоточен внутри дома: недавно завершена установка лифтов, завершаются пуско-наладочные работы, планируется, что до конца ноября лифты будут сданы по всем требованиям Росаккредитации.

«Стоит особо отметить, что не остаются без внимания строителей и планы по благоустройству придомовой территории: рассматриваются предварительные варианты, прорабатывается приобретение малых архитектурных форм», – информирует руководитель пресс-службы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

