Незабываемая «Кубанская кругосветка» от «Феерия Тревел»

Пять городов Краснодарского края за два дня! Шикарный тур от «Феерии Тревел». В путешествии, которое будет сложно забыть, может побывать любой житель Керчи.

Фотограф редакции KerchINFO.com решила проверить, можно ли совмещать плотный рабочий график с приятными путешествиями. В этом помог туроператор «Феерия Тревел».

Итак, за дна дня вы получаете тур «Кубанская кругосветка». В него входят: визит в Анапу, Геленджик, Абрау-Дюрсо, Новороссийск и Кабардинка.

Казалось бы, два дня, как все успеть? Но нет, это путешествие, которое вас покорит. Новые города, яркие эмоции, неповторимые пейзажи! Нет времени на усталость.

В первый день путешествия входит прогулка по набережной Анапы, посещения знаковых мест города и полный релакс на городской набережной.

После этого спешим на арт-набережную озера Абрау в поселке Абрау-Дюрсо. Там можно побаловать себя перед обедом дегустацией вин в музее шампанских вин.

Дальше вас ждёт несколько часов ярких впечатлений: конно-спортивное экстрим-шоу мирового уровня «Свадьба в Малиновках». Вы не сможете не влюбиться в это замечательное представление, в котором свое мастерство продемонстрируют наездники и их подопечные — благородные кони.

Вечером мы вернулись на набережную озера Абрау посмотреть на танцующий фонтан — это самый большой танцующий фонтан в Краснодарском крае. Фонтан во время шоу дополняет красочная подсветка и видеоролики, транслируемые прямо на водных фигурах. Это просто восхитительно!

Второй день был еще более насыщенный, ведь с утра мы отправляемся в Новороссийск – город-побратим Керчи. Соответственно и достопримечательностей тут не меньше. Мы прогулялись по набережной и посетили крейсер Михаил Кутузов.

Следующий на очереди – курорт Кабардинка. Это одно из самых любимых мест для многих россиян. Именно тут расположен первый и единственный во всей стране тематический архитектурный парк. В этом парке стоит побывать каждому, поверьте, вам он очень понравится!

Ярким завершением двухдневной кругосветки по Кубани стал Геленджик – особенный город, многократный призер и победитель различных конкурсов на лучший курорт и на наиболее благоустроенный город.

И помните, что вокруг нас еще столько замечательных мест, о которых мы не знаем, стоит лишь найти время, чтобы сделать себя чуточку счастливее.

Мы благодарим туристическую компанию «Феерия Тревел» за комфортное путешествие и интересную экскурсионную программу.

Узнать подробности можно тел.:

+7 (978) 830 09 08

+7 (978) 816 87 88

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