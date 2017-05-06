Незаконная добыча песка на Артезиане: позиция Керченского музея-заповедника

В конце 2015 года в состав Заповедника были переданы античные городища, расположенные на территории Ленинского сельского района – античное городище и некрополь Артезиан, Илурат, сельское поселение Полянка, как наиболее аттрактивные, хорошо исследованные и перспективные с целью музеефикации, передает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Другой, достаточно веской причиной передачи памятников в состав заповедника, как и для переформирования Керченского историко-культурного заповедника в Восточно-Крымский являлась необходимость сохранения историко-культурного наследия Восточного Крыма в период интенсивного дорожного строительства и хозяйственной деятельности. Это было поставлено одной из основных задачей на встрече Президента РФ Путина В.В. с работниками культуры в Крыму в апреле 2015 года.

В 2016 году нами была получена информация, что территория, непосредственно прилегающая к античному городищу Артезиан, подпадает в перечень мест предназначенных для разработки карьеров по добыче песка. На протяжении полугода ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» направлял многочисленные обращения в правительственные органы, госорганы, органы управления о необходимости спасти археологическое наследие Восточного Крыма, запретить карьерные разработки по добыче песка. Запретить проект опасный своими негативными экологическими, гуманитарными, и политическими, имидживыми последствиями.

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Доказывая уникальность объекта, который исследуется на протяжении 30 лет; который пополнил экспозиции музея уникальными предметами. Доказывал значимость объекта в научном плане – он единственный, слой которого, дает датировку начала боспоро-римской войны и наконец, то, что никому не пристало нарушать закон 73-ФЗ об охране объектов культурного наследия, и даже закон о недрах, который предусматривает согласование и предварительное археологическое обследование территории.

Нами была заказана независимая экспертиза песка, которая показала несоответствие его качества нуждам дорожного строительства. Использование его на строительстве трассы «Таврида» повлечет за собой необратимые последствия. Данные экспертизы также были разосланы, но, ни эти данные, ни подготовленные архивные справки, что территория, предназначенная под карьер начиная с античных времен, имела сельскохозяйственное значение – на ней выращивались экспортные сорта твердой пшеницы, а само слово «Артезиан» имело смысл. На этой территории близкое расположение водоносных слоев, той воды, в которой так нуждается Восточный Крым.

Преступный нейтралитет и бюрократические отписки привели к тому, что в настоящее время северо-западу от городища и некрополя Артезиан идет стихийная незаконная хищническая добыча песка из нелегальных карьеров в территориях Ленинского района РК. Идут вскрышные работы с глубинным бурением на территории, где расположено несколько курганных групп (с насыпями высотой до 2 метров), античная дорога, эллинистическое селище и грунтовый некрополь.

По свидетельству начальника Артезианской археологической экспедиции доктора исторических наук Винокурова Н.И., выехавшего на место проведения земляных работ, в зоне карьера оказались курганные группы из 20 курганов, 450 кв. м некрополя на глубину до 0,70 м, под тяжелым колесным тяжелым трактором оказались античные гробницы

В отвале культурного слоя — плиты перекрытий античных гробниц, строительный отес, бут и обломки античной керамики первых веков нашей эры.

Уникальному памятнику археологии городищу и некрополю Артезиан, стоявшему на государственном учете еще с советского времени, нанесен серьезный ущерб, который предстоит оценить специалистам. Но главное даже не в этом, а в том, что работы сегодня продолжаются — учитывая плотность расположения памятников на территории Ленинского района, список утрат, скорее всего, будет продолжен.

Это тот случай, когда в карьере оказалось археологическое наследия, тот случай, когда временные цели и ценности в обход законодательства оказались в приоритете. Когда существует угроза разрушения историко-культурного потенциала Восточного Крыма – главной составляющей формирования туристического образа территории и ее экономических возможностей.

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