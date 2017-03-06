Незаконные свалки Керчи: убрать нельзя оставить

При поддержке лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина стартовал проект «Генеральная уборка». В рамках данного проекта была создана «Интерактивная карта свалок».

Согласно этой карте, по всему Крыму зафиксировано 28 незаконных свалок. При этом, ни одной из подобных свалок не отмечено в Керчи. К сожалению, это не говорит о том, что в городе отсутствует проблема незаконного скопления мусора, а лишь о том, что городские активисты ещё не успели их зарегистрировать на карте.

Ведь в городе существуют площадки, которые официально не являются свалками, но по факту ими являются.

Отметим, что МинЖКХ поставило перед собой задачу к курортному сезону очистить береговую линию и транспортные магистрали от Керчи до Симферополя и от Симферополя до курортных регионов от бытового мусора. На это выделено 150 миллионов рублей.

«У нас под рекультивацию в рамках ФЦП попало пять полигонов ТБО. Я сомневаюсь, что хоть в одном субъекте РФ в 2017 году будет начата работа по рекультивации пяти полигонов», — отмечает начальник управления благоустройства и закупок министерства ЖКХ РК Виталий Оганесян.

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В эту программу входит и керченский полигон, поскольку он исчерпал свою мощность.

Также Виталий Оганесян заявил, что министерство ведёт активную работу с инвесторами над проектами по мусоропереработке. Уже разработаны площадки для инвесторов и объявлен конкурс по Керченскому району.

На данный момент существует система штрафов за складирование мусора в незаконных местах. Сегодня эта цифра достигает 30 тысяч рублей, но вскоре может увеличиться согласно нормам нового законопроекта.

Насколько эффективны новые законы, процесс переоборудования полигонов ТБО и контроль со стороны МинЖКХ сможет показать только время. Однако фактом остаётся лишь то, что в Керчи большое количество несанкционированных свалок, которые не только ухудшают экологию города, но и отрицательно влияют на условия жизни горожан, проживающих по соседству.

Не может стать привлекательным для туристов тот город, в котором несанкционированные свалки образуются даже возле пляжей и остановок общественного транспорта.



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