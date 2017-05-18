Незаконные свалки в Керчи: быть или не быть

Министерство экологии Крыма по факту проверки несанкционированной свалки в Керчи вынесло определении о возбуждении дела об административном нарушении. Проверка состоялась после обращения активистов ОНФ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Керчане обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта по факту наличия несанкционированной свалки между массивом «Красная Керчь» и садовым кооперативом «Луч». По словам горожан, найти ответственных за данную территорию не удалось, поскольку властями города обращения перенаправлялись, а свалка, тем временем, продолжала расти.

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Активисты ОНФ направили обращение в Минприроды. В результате проверки сотрудниками министерства, были выявлены факты несанкционированного размещения отходов общей площадью 140 квадратных метров.

«По итогам проверки было вынесено определение о возбуждении административного дела, направлены запросы в администрацию города Керчь, Государственный комитет по регистрации и кадастру Крыма и управление МВД России. Также в городскую администрацию направлены письма о выявленных свалках для работы по их ликвидации», — рассказали в крымском штабе ОНФ.

В целом в ОНФ отмечают, что сегодня проект ОНФ «Генеральная уборка» демонстрирует свою актуальность и востребованность в Крыму.

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