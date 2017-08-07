Николай Гусаков провел встречу с керчанами

Глава муниципального образования Николай Гусаков встретился с жильцами домов №3 и №5 по ул. Щорса. На встрече также присутствовала член Общественного совета города Ирина Черненко, передает пресс-служба городского совета.

Вопросов у жителей оказалось много. В основном они касались благоустройства дворов: обновить спортивно-детские площадки, обрезать старые деревья, отремонтировать дворовые дороги. На все вопросы Николай Сергеевич ответил, разъяснил правила вступления в программу «Городская среда». Предложил создать инициативную группу, которая организует и проведет общее собрание собственников, разработает и согласует проект и будет контролировать его реализацию на всех последующих шагах. Если двор общий для нескольких домов, в инициативной группе должны быть представители всех домов.

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— Мы готовы посодействовать вам во многом. Но инициатива должна исходить от вас,- сказал глава муниципального образования.

Прозвучали и такие проблемные моменты, как интенсивное движение транспортных средств внутри дворовой территории. Жильцы пожаловались, что кто-то снял дорожный знак, ограничивающий сквозное движение автотранспорта. Также показали открытый люк, который представляет явную угрозу безопасности для детей и взрослых.

Эти проблемы будут решены в первую очередь, обнадежил жильцов Николай Сергеевич.

— Мы проводим сход граждан, чтобы понять, какие проблемы и вопросы накопились у жителей города. Чтобы не отрывать людей от работы, организовали его после 17 часов. Некоторые вопросы решили на месте, по другим – дал поручения рассмотреть профильным службам. Такие мероприятия мы будем проводить часто, — пояснил глава муниципального образования Николай Гусаков.

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