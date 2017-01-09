Уже в третий раз тендер на строительство железнодорожных подходов к мосту в Крым заканчивается ничем. Об этом сообщает информационного агентство КрымИнформ.

Росжелдор (Федеральное агентство железнодорожного транспорта) третий раз объявил конкурс для определения подрядчика для строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив максимальной стоимостью 16,9 миллиардов рублей, но ни единая организация не изъявила желания принять в нем участие.

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«По окончании срока подачи заявок (на конкурс) не подано ни одной заявки. Запрос предложений признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 19 статьи 83 федерального закона № 44-ФЗ», – говорится в материалах тендера.

Напомним, что предыдущий тендер на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту, которые организовывал Росжелдор, был признаны несостоявшимися по той же причине, что и в этот раз – отсутствие заявок. Первый конкурс «провалился», поскольку принять участие в нем решила лишь одна компания — АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».

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