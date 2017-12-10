На новой дороге в Аршинцево уже появились «лежачие полицейские»

Жителей Аршинцево каждое утро ждет загадка – будет ли сегодня пробка и где уже уложили асфальт? Капитальный ремонт улицы Орджоникидзе на завершающем этапе. Такие новости, безусловно, радуют керчан.

Воскресное утро радостно начинать с хороших новостей. До завершения ремонта дороги по главной улице в Аршинцево остались считанные дни. На данный момент остался небольшой участок с еще уравнивающим слоем асфальта – от Дворца спорта «Судостроитель» до «партизанского» моста.

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Тем временем, напротив школы №11 уже установлены лежачие полицейские. А это значит, что здесь дело осталось за малым – нанести разметку.

Напомним, как только рабочие сдадут объект, возьмут пробу дорожного покрытия на экспертизу. Результаты покажут соблюдались ли технические правила при укладки полотна.

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