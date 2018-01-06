На Солнечном делают новую дорогу

На Шоссе героев Сталинграда делают дорогу в зоне съезда на будущую эстакаду. Рабочие снимают асфальт и переделывают основание.

На закрытой части Шоссе уже несколько дней ведутся дорожные работы. Этот участок делает подрядчик трассы «Таврида» АО «ВАД». Видно что дорогу переделывают основательно.

Еще этой осенью по правой стороне данного участка вообще не было дороги. Для расширения зоны съезда строители убрали земляную насыпь. Движение разграничили и приступили к строительству новой дороги, которая станет съездом на эстакаду.

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С декабря дорога снова поменялась – автомобили пустили по новому полотну.

Напомним, Шоссе героев Сталинграда полностью отремонтируют уже в этом году.



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