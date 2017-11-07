Ночь искусств в Керчи: картины, музыка и греческие боги

Ко всероссийской акции Ночь искусств в минувшие выходные присоединился Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Мероприятия прошли в Картинной галерее и в Историко-археологическом музее.

Акция в этом году проходила под девизом «Искусство объединяет» и, несомненно, искусство живописи и музыки объединилось в этот вечер в залах Картинной галереи. Посетители могли пройти по выставочным залам, где экспонируется богатый спектр выставок постоянных и временных выставок, среди которых «Н.Я.Бут. Аджимушкай.1942», «К штыку приравняли перо..», «Мы все перед Отечеством равны…», «Античные памятники Керчи», «Христианские памятники Керчи», «Притяжение Керчи», «Крымский мост. Фантастическая реальность», выставка живописи и скульптуры из собрания Гончаровых «Осенних красок торжество», выставка мозаичных работ «Любимому городу».

На протяжении всего вечера звучали произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении солистов и инструментальных коллективов. Гостями галереи в этот день стали более 170 человек.

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Историко-археологический музей пригласил керчан и гостей города на необычную экскурсию. В музейном дворике участников приветствовал гость из XIX столетия- сам господин Ашик-первый директор музея. Он мог бы и самостоятельно провести экскурсию по залам, но древнегреческие боги-Деметра, Клио, Дионис-решили тоже присоединиться к торжеству. Ведь кто лучше богов расскажет, что вдохновляло древних жителей Керчи на создание этого города, какие силы они просили о заступничестве, кому возводили храмы, как обустраивали жизнь, как работали и как отдыхали.

Праздник невозможен без угощения и Дионис угостил всех наливными яблоками. Как отметили организаторы праздника – «в легендах есть яблоко раздора», а мы угощаем «яблоками единения».

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Экскурсия прошла на одном дыхании, в книге отзывов появились новые благодарственные надписи. Участники экскурсии с удовольствием фотографировались на память с «актерами», блистательно исполнившими роли богов и легендарного археолога Ашика – а на самом деле-экскурсоводами и научными сотрудниками разных отделов Восточно-Крымского ИКМЗ.

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