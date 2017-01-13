На трассе Феодосия — Керчь в ночь с 12 на 13 января произошла серьёзная авария. Есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-центр Госавтоинспекции Республики Крым.

Водитель автомобиля Форд Транзит, 1988 г.р., двигался в направлении г.Феодосии осуществил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Мазда 6, под управлением гр-на 1986 г.р., который двигался в направлении г.Керчи.

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В результате происшествия 4 пострадавших, среди которых:

1. Водитель автомобиля Форд Транзит. Диагноз: Перелом ребер, закрытий пневмоторакс.

2. Пассажир автомобиля Мазда 6 1989 г.р. Диагноз: открытая черепно-мозговая травма, рваная рана лица, перелом левой трети плеча, травматический шок, кома 3 степени.

3. Пассажир автомобиля Мазда 6 1988 г.р. Диагноз: закрытый перелом верхней трети левого бедра, СГМ, гематома лобной области.

4. Водитель автомобиля Мазда 6. Диагноз: порез руки, порез подбородка.

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