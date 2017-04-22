Ночная авария на трассе Керчь-Симферополь

Ночью 21 апреля на трассе Керчь-Симферополь произошло дорожно-транспортное происшествие. Один из пассажиров получил серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Водитель автомобиля Опель-Вектра 1959 года рождения двигался по трассе Керчь-Симферополь в направлении Симферополя.

На 111 км при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Мерседес 350, которым управлял гр-на 1979 года рождения. Он двигался по встречному направлению.

Отметим, что пассажир автомобиля Опель-Вектра получи ЗЧМТ, СГМ, правосторонний пневмотороз, перелом 7 рёбер справа и разрыв мочевого пузыря.

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