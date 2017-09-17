Ночная авария на трассе: легковушка против фуры

Между Керчью и Симферополем столкнулись машины. Есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Сегодня ночью, около двух часов ночи, на трассе Керчь-Симферополь не смогли разминутся два транспортных средства. В ДТП попали Volkswagen Passat и автофура Man.
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Происшествие случилось на 117 км трассы Керчь — Симферополь.
В результате происшествия сотрудникам МЧС пришлось доставать из деформированной машины водителя и пассажира легкового автомобиля с помощью спецоборудования.
Пострадавшие были оперативно госпитализированы. Водитель фуры не медицинской помощи не нуждался.
Причины аварии выясняются.
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