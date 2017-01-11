Снег всегда преображает город до неузнаваемости, делая из некогда серых, непримечательных и таких привычных улиц, настоящие иллюстрации к сказке о Снежной королеве или Снегурочке.

А заснеженный город в ночных огнях – это еще большая красота. Снежинки, играющие в огнях придорожных фонарей, позолоченные от уличного освещения ветки деревьев, снег, разукрашенный в разные цвета от огней витрин магазинов, — все это создает в городе неповторимую атмосферу.

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В такие вечера так приятно медленно прогуляться по городу. И так не хочется, чтобы через пару дней все это превратилось в грязь, оставив после себя лишь приятные воспоминания и непроходимые лужи.

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