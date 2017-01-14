На трассе Керчь-Феодосия снова ДТП. Один пострадавший. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в Керчи.
Ночь с 12 на 13 января на трассе Керчь-Феодосия снова не прошло без аварий. На этот раз причиной ДТП стало превышение скорости, которое совершил 53-летний водитель автомобиля «ГАЗ ВЕЛАВА-122090», двигаясь из Керчи в Феодосию.
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Выбор небезопасной скорости привел к столкновению с автомобилем «КРАЗ-6510010», под управлением 50-летнего мужчины, который направлялся в сторону Керчи.
В результате происшествия у водителя водитель автомобиля «ГАЗ ВЕЛАВА-122090» значительные повреждения: ушиб лица, ушиблено — резаная рана переносицы.
Ранее редакция KerchINFO.com уже сообщала о ночном серьезном ДТП на этой трассе. В ночное время междугородние дороги особенно небезопасны, поэтому соблюдайте бдительность во время вождения!