На трассе Керчь-Феодосия снова ДТП. Один пострадавший. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в Керчи.

Ночь с 12 на 13 января на трассе Керчь-Феодосия снова не прошло без аварий. На этот раз причиной ДТП стало превышение скорости, которое совершил 53-летний водитель автомобиля «ГАЗ ВЕЛАВА-122090», двигаясь из Керчи в Феодосию.