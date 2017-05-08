Ночное ДТП в Керчи

В ночь с 7 на 8 мая на перекрестке по улице Пошивальникова, около магазина «Люкс», снова произошло дорожно-транспортное происшествие. Это уж второе ДТП на том участке в мае.

В этот раз дорогу не поделили автомобили «Нива» и «Лада». От столкновения на перекрестке, у «Лады» помялась передняя часть. Водитель транспортного средства по предварительным данным не пострадал, однако очевидцы утверждают, что на месте ДТП работали две машины скорой помощи.

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Напомним, что этот участок является одним из самых аварийноопасных в нашем городе, в частности и из-за того, что там постоянно переходят дорогу не по пешеходному переходу. Так, 1-го мая вечером на том же месте сбили ребенка.

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