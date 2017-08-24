Ночной пожар в Керчи: эвакуирован 31 человек

В Керчи горела многоэтажка в Аршинцево. Причиной возгорания могло стать нарушение правил монтажа и эксплуатации электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Сообщение о возгорании в многоэтажном поступило в 00:08 24 августа в службу спасения. Инцидент произошёл в 5-тиэтажном жилом доме по улице Орджоникидзе.

На место оперативно прибыли сотрудники 2 отделения 17 пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым.

По прибытию были эвакуирован 31 человек.

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Как выяснилось, произошло возгорание электрощитовых подъезда жилого здания, которое моментально распространилось с 1 до 5 этажа.

Важно отметить, что тушить пришлось огнетушителями, поскольку воду использовать было запрещено из-за угрозы поражения электрическим током.

В результате площадь возгорания составила 7,5 кв.м. Жертв и пострадавших не оказалось.

Для ликвидации пожара огнеборцам понадобилось 17 минут.

Окончательная причина возгорания будет установлена в ходе экспертизы, но по предварительной информации пожар спровоцировало нарушение правил монтажа и эксплуатации электропроводки.

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