Ночной пожар в Керчи тушили более трёх часов

Сегодня ночью в Керчи горел жилой дом. Сотрудники Федеральной противопожарной службы по Республике Крым оперативно ликвидировали пожар в здании по улице Голощапова, эвакуировав при этом нескольких жильцов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 27 ноября в 02.15 с МЧС поступило сообщение о пожаре в коридоре двухэтажного многоквартирного дома на улице Голощапова. К месту происшествия тут же направили 2 отделения 16-ой пожарно-спасательной части и отделение 15-ой пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС по Крыму, а также сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

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Спасатели эвакуировали из задымленного здания пятерых жильцов, в тот числе 60-летнего мужчину, которого передали на обследование медикам. Пожар ликвидировали в 06:00 часов, огонь поразил площадь около 60 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются.

За последние три дня это второй пожар в нашем городе. Всего, по словам начальника главного управления МЧС России по Крыму Сергея ШАХОВА, с начала этого года на территории полуострова пожарные спасли более 150 человек.

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