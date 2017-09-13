Ночной разбойный грабеж в Керчи: задержаны подозреваемые

Ночной разбойный грабеж в Керчи: задержаны подозреваемые
Сентябрь 13 17:33 2017

Сотрудниками керченской полиции задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Керчи по подозрению в совершении разбоя задержаны двое мужчин, возрастом 23 и 36 лет. Один из соучастников преступления — местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений.

Установлено, что подозреваемые в ночное время, действуя по предварительному сговору, в одном из спальных районов города с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, похитили у местного жителя личное имущество: мобильный телефон, кошелек с деньгами, рюкзак с документами и продуктами питания. Общая сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

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Похищенные документы злоумышленники выбросили, а остальной частью имущества распорядились по своему усмотрению.

В ходе проведения предварительного расследования установлена причастность одного из соучастников преступления к совершению еще двух преступлений – сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем и открытом хищении чужого имущества, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Следователем следственного отделения отдела полиции № 2 УМВД России по г. Керчи задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Помимо этого одному из обвиняемых также предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) и п.« г» ч. 2 ст. 161 (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обвиняемым в совершении преступлений может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо без такового.

По ходатайству следователя Керченским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уважаемые граждане!

Для того, чтобы не стать жертвой грабежа или разбоя сотрудники полиции призывают соблюдать следующие меры предосторожности:

  • По возможности в позднее вечернее и ночное время суток избегать пребывания в малолюдных темных улицах, дворах.
  • Не поддаваться на просьбу незнакомцев дать свой мобильный телефон под предлогом срочной необходимости позвонить.
  • Не афишировать наличие ценных вещей.
  • Не носить сумки со стороны проезжей части, пользуйтесь плечевым ремешком, держите сумку под мышкой.
  • При снятии денег со счета в банкомате или банке будьте бдительны.
  • Не пересчитывайте деньги на улице.
  • Старайтесь не входить в лифт с незнакомыми людьми. При нападении на вас в лифте по возможности постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера».
  • В вечернее время суток встречайте своих близких, особенно женщин, подростков и пожилых людей.
  • Если вас преследуют или догоняют, необходимо резко развернуться в обратную сторону. Чаще всего грабитель рассчитывает на то, что жертва сможет увидеть его убегающим только со спины и опознать не сможет. Если вы увидите лицо нападавшего, это существенно ослабит его агрессивные намерения.
  • Родителей призываем проводить разъяснительную работу с несовершеннолетними о возможном риске совершения преступления в отношении них, завладении их имуществом: мобильным телефоном, деньгами и иными ценными вещами.

В случае, если Вы стали жертвой или очевидцем преступления постарайтесь не потерять самообладание и запомнить особенности одежды, внешности, речи, поведения нападавшего и незамедлительно сообщите о происшествии в полицию.

Помните! Чем скорее информация о случившемся поступит в полицию, тем больше шансов раскрыть преступление «по горячим следам».

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