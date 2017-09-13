Ночной разбойный грабеж в Керчи: задержаны подозреваемые

Сотрудниками керченской полиции задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Керчи по подозрению в совершении разбоя задержаны двое мужчин, возрастом 23 и 36 лет. Один из соучастников преступления — местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений.
Установлено, что подозреваемые в ночное время, действуя по предварительному сговору, в одном из спальных районов города с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, похитили у местного жителя личное имущество: мобильный телефон, кошелек с деньгами, рюкзак с документами и продуктами питания. Общая сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.
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Похищенные документы злоумышленники выбросили, а остальной частью имущества распорядились по своему усмотрению.
В ходе проведения предварительного расследования установлена причастность одного из соучастников преступления к совершению еще двух преступлений – сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем и открытом хищении чужого имущества, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.
Следователем следственного отделения отдела полиции № 2 УМВД России по г. Керчи задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Помимо этого одному из обвиняемых также предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) и п.« г» ч. 2 ст. 161 (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Обвиняемым в совершении преступлений может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо без такового.
По ходатайству следователя Керченским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Уважаемые граждане!
Для того, чтобы не стать жертвой грабежа или разбоя сотрудники полиции призывают соблюдать следующие меры предосторожности:
В случае, если Вы стали жертвой или очевидцем преступления постарайтесь не потерять самообладание и запомнить особенности одежды, внешности, речи, поведения нападавшего и незамедлительно сообщите о происшествии в полицию.
Помните! Чем скорее информация о случившемся поступит в полицию, тем больше шансов раскрыть преступление «по горячим следам».
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