Ночной разбойный грабеж в Керчи: задержаны подозреваемые

Сотрудниками керченской полиции задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Керчи по подозрению в совершении разбоя задержаны двое мужчин, возрастом 23 и 36 лет. Один из соучастников преступления — местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений.

Установлено, что подозреваемые в ночное время, действуя по предварительному сговору, в одном из спальных районов города с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, похитили у местного жителя личное имущество: мобильный телефон, кошелек с деньгами, рюкзак с документами и продуктами питания. Общая сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

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Похищенные документы злоумышленники выбросили, а остальной частью имущества распорядились по своему усмотрению.

В ходе проведения предварительного расследования установлена причастность одного из соучастников преступления к совершению еще двух преступлений – сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем и открытом хищении чужого имущества, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Следователем следственного отделения отдела полиции № 2 УМВД России по г. Керчи задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Помимо этого одному из обвиняемых также предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) и п.« г» ч. 2 ст. 161 (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обвиняемым в совершении преступлений может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо без такового.

По ходатайству следователя Керченским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уважаемые граждане!

Для того, чтобы не стать жертвой грабежа или разбоя сотрудники полиции призывают соблюдать следующие меры предосторожности:

По возможности в позднее вечернее и ночное время суток избегать пребывания в малолюдных темных улицах, дворах.

Не поддаваться на просьбу незнакомцев дать свой мобильный телефон под предлогом срочной необходимости позвонить.

Не афишировать наличие ценных вещей.

Не носить сумки со стороны проезжей части, пользуйтесь плечевым ремешком, держите сумку под мышкой.

При снятии денег со счета в банкомате или банке будьте бдительны.

Не пересчитывайте деньги на улице.

Старайтесь не входить в лифт с незнакомыми людьми. При нападении на вас в лифте по возможности постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера».

В вечернее время суток встречайте своих близких, особенно женщин, подростков и пожилых людей.

Если вас преследуют или догоняют, необходимо резко развернуться в обратную сторону. Чаще всего грабитель рассчитывает на то, что жертва сможет увидеть его убегающим только со спины и опознать не сможет. Если вы увидите лицо нападавшего, это существенно ослабит его агрессивные намерения.

Родителей призываем проводить разъяснительную работу с несовершеннолетними о возможном риске совершения преступления в отношении них, завладении их имуществом: мобильным телефоном, деньгами и иными ценными вещами.

В случае, если Вы стали жертвой или очевидцем преступления постарайтесь не потерять самообладание и запомнить особенности одежды, внешности, речи, поведения нападавшего и незамедлительно сообщите о происшествии в полицию.

Помните! Чем скорее информация о случившемся поступит в полицию, тем больше шансов раскрыть преступление «по горячим следам».

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