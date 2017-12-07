Ночной ремонт дороги в Аршинцево

В Аршинцево продолжается ремонт дороги. Работы планируют закончит на следующей неделе. Журналисты сайта КерчьИНФО наблюдали за процессом ремонта в вечернее время.
По улице Орджоникидзе продолжается капитальный ремонт дороги. Это долгожданное событие для жителей Аршинцево и для сотрудников завода Залив, которые каждый день едут на работу по главной дороге района.
Журналистам сайта КерчьИНФО удалось увидеть все детали дорожного процесса и поговорить с рабочей бригадой:
«Мы планируем уже на следующей неделе закончить все работы на этом участке. Конечно многое зависит от погодных условий», – рассказывает один и рабочих.
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На данный момент уже на всей улице есть новый асфальт. По одной полосе движения уложили финальный слой. Сейчас рабочие укладывают завершающий слой по полосе в направлении из Аршинцево.
Сегодня ранним утром пошел дождь, поэтому процесс ремонта остановился между остановками «Стадион» и «Дружба».
Напомним, все работы ведутся согласно техническим требованиям. Результаты будут проверены экспертизой.
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