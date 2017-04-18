Ночью Керченская паромная переправа может остановиться

Керченская паромная переправа 18 и 19 апреля может приостановить работу. Об этом передает ООО «Морская дирекция».

В ведомстве сообщают, что 18 и 19 числа в связи с ухудшением метеорологических условий, ожидается увеличение скорости ветра до 20-25 метров в секунду.

В связи с этим, приостановка работы Керченской паромной переправы ожидается в первой половине суток 19 апреля.

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Напомним, МЧС предупреждает о том, что в связи с ухудшением погодных условий из-за ветра, прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до локального уровня связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укреплённых, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта. МЧС просит граждан быть предельно внимательными и соблюдать правила по технике безопасности.



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