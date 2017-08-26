Ночью на центральные дороги Керчи наносили разметку

В Керчи завершились работы по ремонту центральных дорог. На новое покрытие уже нанесена разметка.

Подрядчик ООО «Крым Магистраль Строй» на протяжении нескольких недель осуществляла ремонт дорожного покрытия центральных улиц Керчи.

Был произведен ремонт улиц Карла Маркса, Шлагбаумской и Ерёменко.

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Работы проходили в ночное время суток, чтобы не создавать затруднений для движению транспортных средств по центральным улицам города.

Ночью с 25 на 26 августа ремонтники нанесли разметку на новую дорогу.

Напомним, что данная фирма часто производит ремонт дорожного покрытия в Керчи. Например, на ее счету дорога на Керченскую паромную переправу и кольцо в районе Автовокзала.

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