Ночью в Керчи перевернулась машина

Ночью в одном из районов Керчи произошло ДТП. В результате происшествия транспортное средство перевернулось. Об это сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Керчи.

Вчера ночью, 17 сентября, около 2 часов водитель автомобиля Джили Мгранд 1989 года рождения, двигаясь в Керчи по улице Шоссе Героев Сталинграда со стороны ул. Орджоникидзе в направлении ул. Свердлова не выбрал безопасную скорость для движения.

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Не справившись с управлением, водитель выехал за пределы проезжей части влево с последующим опрокидыванием.

При ДТП пострадали:

1.Водитель. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана правого предплечья.

2.Пассажир 1989 г.р. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, тупая травма живота.

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