Новая победа ФК «Океан-2008»

В Керчи прошел очередной тур Чемпионат Крыма по футболу среди юношей 2008 года рождения. Керченский «Океан» снова одержал победу.

Сегодня, 14 мая, в Керчи прошел тур Чемпионата Крыма по футболу среди юношей 2008 года рождения. ФК «Океан-2008» (Керчь) встретился с ФК «ДЮСШ» (Феодосия).

Керчане уверенно подтверждают свое лидерство в чемпионате. Итогом сегодняшней игры стала победа со счетом 10:1 в пользу ФК «Океан-2008».

Юных футболистов Керчи тренирует заслуженный мастер спорта СССР Родченков Сергей Владимирович.

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Авторами голов стали следующие игроки:

Марк Чапланов — 1 гол;

Шахов Андрей — 3 гола;

Шахов Максим — 1 гол;

Саша Потапович — 2 гол;

Вася Цымбаленко — 3 гола

Отметим, после игры между командой Феодосии и Керчи состоялся еще и товарищеский матч, по результатам которого победу одержал керченский «Океан-2008» со счётом 5:0.

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