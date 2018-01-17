Новая рубрика «КЕРЧЬ И КЕРЧАНЕ» на сайте КерчьИНФО

Внимание-внимание! У редакции сайта КерчьИНФО замечательная новость: мы открываем новую рубрику, посвященную выдающимся керчанам.

Сайт КерчьИНФО, как и весь мир, не стоит на месте, а непрерывно развивается. Мы хотим становиться лучше и совершенствоваться. И делать это мы намерены вместе с вами, дорогие керчане. Именно поэтому мы решили посвятить отдельную рубрику вам – жителям нашего любимого города-героя.

В рамках новой рубрики журналисты КерчьИНФО планируют рассказывать интересные истории о местных жителях и их судьбах. Ведь Керчь – это не просто небольшой городок на самом востоке полуострова Крым, имеющий великое прошлое, но и город с большим настоящим и перспективным будущим.

Керчь может гордиться талантливыми и неординарными людьми: спортсменами, артистами, общественными деятелями, рабочими и моряками, интеллектуальной молодежью… Список можно продолжить. Но сделать это мы планируем уже в рамках нашей новой рубрики.

Прежде всего, мы просим керчан, присылать свои кандидатуры для участия в нашем новом проекте. Возможно вы знаете сотрудника завода, проработавшего всю свою жизнь на керченском предприятии? Или юную керчанку – обладательницу невероятного таланта? А может вы и сами являетесь «керченской жемчужиной»?

Ваши предложения и пожелания мы ждем по электронному адресу: admin@kerchinfo.com. Также можно звонить по телефону: +7 978 225-75-40.

Редакции сайта КерчьИНФО не терпится познакомиться с талантливыми и неординарными керчанами. Наши журналисты уже в предвкушении. А вы?

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