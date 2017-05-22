Новая школа в Керчи будет названа в честь героя-снайпера

Новая школа в Керчи будет носить имя одного из лучших снайперов Великой Отечественной войны, героя СССР Давида Доева. Об этом рассказал глава Владикавказа Махарбек Хадарцев в ходе визита в Керчь.

Как оказалось, инициатива поступила от начальника управления образования Администрации Керчи Виктора Дахина.

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«Владикавказ возьмет на себя обязательства по помощи в оснащении новой «доевской» школы», — отметил глава Владикавказа.

Напомним, власти Керчи планируют построить новую школу – школу будущего. Новое учебное заведение будет оснащено современными технологиями. Строительство предусмотрено федеральной целевой программой.

Справка. Давид Доев — один из 79 Героев Советского Союза — уроженцев Северной Осетии. В ноябре 1943 года Д.Доев в числе первых десантников участвовал в форсировании Керченского пролива. Каждый выстрел снайпера попадал в цель — он довел счет до 226 убитых гитлеровцев. Героя ранило в плечо, но он продолжал стрелять, пока рядом не разорвался роковой снаряд.

Д.Доев в числе героических участников боев за освобождение Керчи от немецко-фашистских захватчиков похоронен на горе Митридат в Керчи.

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