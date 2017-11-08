Новая смотровая для Керченского моста: проект или прожект?

Сегодня в городской Администрации прошло очередное заседание Градостроительного совета. Один из вопросов, который обсуждали в ходе встречи – авторский проект смотровой площадки для Керченского моста.

Как рассказала КерчьИНФО председатель Общественного совета Галина МАЗИЛОВА в Управление градостроительства, архитектуры и рекламы подана заявка на установку капитальной конструкции: «По проекту, на вершине Митридата планируется установить масштабное, высокое (около 10 метров) сооружение».

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Новый проект смотровой площадки отправили на согласование в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, поскольку зона горы Митридат – охранная. Проблем с установкой скамейки «Крымский мост» не возникало, поскольку, по словам Галины МАЗИЛОВОЙ, это «лёгкий» объект. Дальнейшие решения по проекту будут зависеть от музея-заповедника.



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