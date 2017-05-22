Новая стена в центре Керчи: ведутся активные работы

Вскоре в центре Керчи появится новая конструкция, на месте старой бетонной стены. Демонтаж прежнего сооружения уже осуществлён.

В Керчи возводят новую подпорную стену. Проектом занимается подрядчик ООО «Комунтехнологии». На работу выделено немногим более 2 миллионов рублей.

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Новая конструкция будет установлена из арматуры и залита тяжёлым бетоном. Она будет устойчива к сейсмическим и оползневым процессам. На поверхности, согласно проекту, установят из искусственного камня восемь панно в античном стиле.

Более того, подрядчик обязался восстановить тротуар и лестницы вокруг сквера Мира.

Напомним, ранее на этом месте находилась красная бетонная стена, которая была в разрушенном состоянии и нуждалась в реконструкции.

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