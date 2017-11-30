Новая веб-камера в Керчи будет ловить большегрузы

По инициативе главы Администрации Керчи Сергея Бороздина и при содействии интернет-провайдера «АПЕКС-КРЫМ» на главном въезде в город была установлена онлайн веб-камера. Объектив, направленный строго на путепровод с грифонами, круглосуточно следит за транспортным трафиком.



Решение по установке следящего устройства на данном объекте было принято с целью сохранения путепровода от разрушений. Об этом журналистам КерчьИНФО рассказал технический директор «АПЕКС-КРЫМ» Дмитрий Жмурко: «Инициатива подключить веб-камеру на въезде, прежде всего, направлена на фиксацию нарушителей. К сожалению, несмотря на запрещающий знак, большегрузы регулярно проезжают по мосту, что может привести к его преждевременному износу».

Читайте: АПЕКС-КРЫМ помог инвалидам Керчи с доступом в Интернет

К слову, следить за происходящим на путепроводе смогут не только сотрудники ГИБДД, но и все пользователи сети интернет. Изображение с веб-камеры будет постоянно выводиться в новом разделе сайта КерчьИНФО – «Веб-камеры».

Читайте: Керченский интернет-провайдер снизил цены на подключение и внедряет социальные тарифы!

Напомним, что летом 2014 года “мост с грифонами” уже ремонтировали после признания его аварийного состояния. Тогда специальная комиссия выявила регулярное смещение переходных плит, множество дефектов на асфальтовом покрытии и, что самое опасное – повреждения несущих конструкций. Главной причиной данных разрушений назвали большой поток транспорта, в том числе грузового.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

