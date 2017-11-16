Новейший корвет прошел под арками Керченского моста

Первый в России военный бронетанкер прошел под арками Керченского моста. Судно отправилось в море для швартовых испытаний.
Эксклюзивные кадры прохождения корвета опубликовал российский телеканал «Звезда».
Главный конструктор корвета проекта 22160 Алексей НАУМОВ отметил, что это первая в военно-морском флоте России десантно-штурмовая лодка, которая находится штатно на борту патрульного корабля.
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Во всем мире нет аналогов этому бронетанкеру. В такой мощной броне на Западе подобные компактные суда не выпускают.
Корабль был построен специально для борьбы с пиратами.
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