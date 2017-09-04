Новичкам везёт: спортсмены из Останино завоевали «Кубок Дружбы народов мира»

Стадион 50-летия Октября в минувшую субботу принял игры «Кубка Дружбы Народов Крыма» по дворовому футболу. За главный приз боролись 12 команд.



Спортсмены «Ротора» обыграли ФК «Волна» со счётом 4:0, заняв третье место. Вторыми стали игроки ФК «Динамит» , уступив в финале футболистам команды Останино со счётом 3:2. Известное выражение «новичкам везёт» плюс хорошая игра спортсменов принесли команде из Останино первое место.

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Участники благодарят директора стадиона Олега ЖМАКА, администрацию города и организацию «Дружба народов Крыма» за поддержку и содействие в развитии футбола и спорта в Керчи.

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