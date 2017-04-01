Новое видео Керченского моста

Строительство Керченского моста ведется в строгом соответствии с графиком и обеспечено самым жестким контролем качества. Строители продолжают монтаж судоходных арочных пролётов на Керченской стороне.
Керченский мост соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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